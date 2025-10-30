Мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело на веранде квартиры

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Останки женщины были обнаружены спустя 16 лет.

Мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело в Южной Корее

Фото: www.globallookpress.com/Yao Qilin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Южной Корее мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело на крыше дома. Об этом сообщает South China Morning Post.

После ссоры в октябре 2008 года 50-летний мужчина забил до смерти свою 30-летнюю сожительницу. Конфликт произошел из-за измены — накануне ревнивец застал избранницу с любовником. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поместил тело убитой в чемодан и замуровал кирпичами и цементом на веранде квартиры, продолжая жить в ней.

Останки женщины были обнаружены лишь в августе 2024 года во время ремонтных работ по гидроизоляции. Сохранившиеся отпечатки пальцев позволили полиции идентифицировать жертву и установить причастность мужчины.

В ходе расследования также выяснилось, что в августе 2024 года он приобрел и употребил запрещенные вещества. Суд низшей инстанции приговорил мужчину к 14 годам тюремного заключения за убийство и к двум с половиной годам — за наркотики. Обвинение за сокрытие тела предъявлено не было из-за истечения срока давности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

16:45
«Публичная видимость»: Мишель Обама готовится к разводу с Бараком после 33 лет брака
16:31
Последняя экскурсия: пенсионерку забыли на острове во время круиза, а нашли мертвой
16:26
Собянин: Завершен еще один этап строительства Рублево-Архангельской линии метро
16:21
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
16:15
Мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело на веранде квартиры
16:11
Спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет в кино

Сейчас читают

«Я артист с другой органикой»: Кочнев заменил Калюжного в сериале «Вампиры средней полосы»
«Инопланетный корабль»: ученые сомневаются в происхождении объекта 3I/ATLAS
Все-таки жена: актер Александр Устюгов о статусе отношений с Аглаей Шиловской
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости