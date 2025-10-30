Российские тхэквондисты завоевали четыре медали на чемпионате мира в Китае

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В турнирной таблице общего зачета спортсмены заняли 11 место.

Сколько медалей завоевали тхэквондисты из России ЧМ в Китае

Фото: Официальный сайт Союза тхэквондо России/tkdrussia.ru

Тхэквондисты из России завоевали две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира, прошедшем в городе Уси, Китай.

Награды спортсмены получали в восьми весовых категориях у мужчин и женщин. Известно, что спортсменка Милана Бекулова, выступающая в весовой категории до 46 килограммов, и Рафаиль Аюкаев — в весовой категории свыше 87 килограммов — стали серебряными призерами.

Также бронзовые награды получили Магомед Абдусаламов, который был в весовой категории до 74 килограммов, и Артем Мытарев — в весовой категории до 80 килограммов.

На соревнованиях российские тхэквондисты выступили в нейтральном статусе. Указывалось, что в неофициальном медальном зачете спортсмены из РФ оказались на 11 месте.

На первом месте в турнирной таблице общего зачета расположилась команда Турции (3-2-1), на втором — спортсмены из Южной Кореи (2-2-2), а замкнула тройку лидеров сборная Бразилии (2-2-0).

Очередной чемпионат мира от World Taekwondo состоится в Астане, в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал, борцы со всей страны сразились за кубок атамана Всероссийского казачьего общества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

