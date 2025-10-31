Подруга Усольцевых назвала свою версию исчезновения семьи: «Их увезли»

Подруга Усольцевых считает причиной их исчезновения человеческий фактор

Исчезновение семьи Усольцевых, которые пропали в тайге Красноярского края в конце сентября, может быть связано с человеческим фактором. Такое мнение выразила психолог Альбина Вильмова, подруга пропавшей Ирины Усольцевой в эфире федерального канала.

«Мое мнение, что это человеческий фактор. Скорее всего, в лесу они кого-то встретили и что-то пошло не так. Либо их куда-то увезли, либо произошел какой-то конфликт. Может быть это были браконьеры, может быть кто-то еще», — сказала Вильмова.

Психолог отметила, что Сергей и Ирина Усольцевы были крепкой и заботливой парой, а их семья служила примером гармоничных отношений. По ее словам, исчезнувшие супруги всегда поддерживали друг друга и вместе воспитывали пятилетнюю дочь Арину.

Семья отправилась в поход к горе Буратинка в конце сентября, но после этого на связь больше не выходила. В течение двух месяцев поисковые группы обследуют территорию Красноярского края, однако следов пропавших до сих пор не обнаружено.

По данным следствия, основной версией случившегося остается несчастный случай. При этом следователи не исключают и другие варианты: семья могла провалиться в ущелье, столкнуться с дикими животными или стать жертвами неизвестных людей. Расследование продолжается, поиски Усольцевых не прекращаются.

