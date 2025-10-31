Медбрат психиатрического отделения насиловал 17-летнюю пациентку

Медбрат психиатрического отделения был арестован за изнасилование 17-летней пациентки в больнице Шеппард-Пратт в США. Об этом сообщает полиция штата Мэриленд, передает Mirror.

Согласно данным следствия, камеры наблюдения зафиксировали, как 35-летний медбрат восемь раз за одну ночь входил в палату несовершеннолетней пациентки. По версии следствия, там и произошел первый случай насилия. Полиция подчеркивает, что у девушки были психические расстройства, лишавшие ее возможности дать осознанное согласие на сексуальный контакт.

Насилие получило развитие после выписки потерпевшей. Мужчина выкрал подростка из родительского дома и привез в свою квартиру, где дважды изнасиловал ее. Мать девушки обнаружила исчезновение дочери и выследила ее с помощью специального приложения. Именно тогда потерпевшая рассказала о сексуальном насилии и домогательствах.

Мать девушки обратилась в Службу защиты детей, которая передала информацию в полицию и больницу. Администрация клиники отреагировала незамедлительно.

«Безопасность и благополучие тех, кто находится под нашей опекой, всегда являются нашим главным приоритетом… Сотрудник был уволен, и мы сотрудничаем с различными ведомствами для расследования», — говорится в официальном заявлении медучреждения.

В настоящее время мужчина находится под стражей округа Балтимор без права освобождения под залог. Следователи призывают возможных других жертв или всех, кто обладает информацией, выйти на связь с полицией. Расследование продолжается.

