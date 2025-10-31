Бездомный и безработный: принца Эндрю лишили титулов и дома

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Из резиденции его уже выселили.

Принца Эндрю лишат всех королевских титулов

Фото: www.globallookpress.com/Picture by i-Images / Pool

Принца Эндрю лишат всех королевских титулов и выселят из резиденции

В Великобритании начался процесс лишения брата короля Карла III, принца Эндрю, всех титулов. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Теперь он не сможет называть себя принцем, хотя имел это право по рождению. Теперь его будут звать Эндрю Маунтбеттен Виндзор.

«Его Величество сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести», — говорится в заявлении.

Кроме того, Эндрю выселят из его королевской резиденции Royal Lodge. Причиной такого шага стала его тесная связь с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

Ранее 5-tv.ru писал, что королева Камилла придумала прозвища для обитателей Букингемского дворца. Она настолько увлеклась участием в литературном проекте, что «правда начала подражать вымыслу». Писатель Питер Джеймс включил королеву и короля Карла III в свой новый детектив «Ястреб мертв: убийца во дворце» — часть популярной серии о детективе Рое Грейсе. В романе расследуется убийство в Букингемском дворце, а Камилла играет ключевую роль в расследовании.

