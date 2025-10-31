Поддержка важных идей: 20 лет назад в России была создана Общественная палата

Общественная палата отмечает 20 лет со дня создания

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников форума «Сообщество» с наступающим Днем народного единства.

Форум посвящен 20-летию создания Общественной палаты. Глава государства поблагодарил ее участников за напряженную работу, которая привела к важным изменениям в законодательстве. Особо президент отметил работу палаты по поддержке некоммерческих проектов.

«Так, с момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году, более 22 тысяч некоммерческих организаций получили поддержку и реализовали социально значимые проекты на сумму свыше 176 миллиардов рублей. Более 80 миллиардов рублей составила поддержка творческих проектов по линии Президентского фонда культурных инициатив», — подчеркнул российский лидер.

Отметил президент напряженную работу Общественной палаты по поддержке бойцов СВО. А также отметил ее большой вклад в координацию волонтерских проектов.

