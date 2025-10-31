Мужчина раздавал отравленные конфеты детям на Хэллоуин и убил восьмилетнего сына

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 86 0

В сладостях содержался яд, которым можно умертвить нескольких взрослых.

Маньяк, раздававший отравленные конфеты детям на Хэллоуин

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Мужчина раздавал отравленные конфеты детям на Хэллоуин и убил сына

В американском штате Техас восьмилетний мальчик трагически погиб в Хэллоуин после того, как съел конфету с дозой сильнодействующего яда. Ответственным за смерть ребенка оказался его отец, известный как «Человек, убивший Хэллоуин». Резонансную историю рассказало издание Mirror.

Раздача сладостей детям на Хэллоуин — это проверенная временем западная традиция, а 31 октября обычно является одним из самых счастливых дней в году для детей. Однако радости в этот раз было намного меньше.

Мужчина, работавший оптиком и служивший дьяконом в церкви, раздал отравленные сладости детям соседей, когда они обходили дома накануне праздника. Сына злоумышленник тоже угостил сладостями. Вскоре мальчик начал жаловаться на боли в животе. Ребенок скончался по дороге в больницу.

В ходе расследования было установлено, что в конфетах содержался яд, которым можно умертвить нескольких взрослых. . Остальные сладости, которые были полученные детьми удалось вовремя изъять, что предотвратило новые жертвы.

Следствие выяснило, что мотивом преступления стали финансовые трудности: мужчина имел долги свыше 100 тысяч долларов и оформил два полиса страхования жизни на своих детей.

Мужчина был признан виновным в убийстве и приговорен к смертной казни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:13
Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств на западе Москвы
19:04
Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон
19:00
«Некомфортно от скорости»: раскрыта причина расставания Тома Круза и Аны де Армас
18:44
Новый Эпштейн: 70-летний финансист арестован за пытки и торговлю людьми
18:36
В Литве заявили об остановке транзита «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
18:29
Повышение зарплаты и карьерный рост: чем полезен утренний секс

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости