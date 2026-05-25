Преданная фанатка: автобус бейсбольной команды сгорел из-за девочки-пиромана

Диана Кулманакова
Во время пожара в салоне еще находились люди.

Автобус бейсбольной команды Kane County Cougars полностью сгорел во время выездной серии матчей в канадском Виннипеге. Об этом сообщило CBS News.

Инцидент произошел около 01:50 возле стадиона Blue Cross Park. По данным полиции, прибывшие на место сотрудники обнаружили автобус полностью охваченным огнем. Транспорт и находившиеся внутри вещи сгорели. Пострадавших в результате происшествия нет.

Кого обвиняют в поджоге автобуса

Правоохранители задержали на месте двух подростков. После расследования обвинения предъявили 15-летней девушке. Ей вменили умышленный поджог, повлекший повреждение имущества, а также хранение материалов для разжигания огня.

После предъявления обвинений подростка передали ответственному взрослому под обязательство соблюдать установленные законом условия и явиться в суд.

О мотивах поджога полиция пока не сообщала.

Незадолго до прибытия экстренных служб очевидец заметил человека внутри горящего автобуса и помог ему выбраться. Кто именно находился в салоне и почему, не уточнили.

Что известно о бейсбольной команде

Kane County Cougars — профессиональная бейсбольная команда из города Женева в штате Иллинойс. Клуб выступает в независимой Американской ассоциации профессионального бейсбола.

В Канаду спортсмены приехали на серию из трех матчей против Winnipeg Goldeyes. Во время пожара игроки и сотрудники клуба находились в гостинице.

В огне сгорели часть спортивного инвентаря и личные вещи членов команды. После происшествия канадский клуб помог соперникам найти временный автобус, чтобы они смогли продолжить поездку на матчи в американский Фарго.

Во сколько оценили ущерб

Автобус принадлежал американской компании Windstar Lines. Ее представитель оценил стоимость уничтоженного транспорта примерно в 425 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей. — Прим. ред.).

В компании заявили, что потеря машины повлияет на работу перевозчика, однако подчеркнули, что главным остается отсутствие пострадавших. Расследование обстоятельств поджога продолжается.

