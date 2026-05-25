Инопланетные технологии: где искать следы внеземных цивилизаций

ArXiv: внеземные цивилизации нужно искать по признакам технологической активности

Международная группа ученых составила масштабный обзор возможных техносигнатур — признаков технологической деятельности внеземных цивилизаций. Исследование под руководством Клемана Видаля из Свободного университета Брюсселя опубликовано на портале arXiv.

Авторы работы систематизировали десятки направлений поиска разумной жизни: от возможных артефактов в окрестностях Земли до гигантских сооружений вокруг далеких звезд. По мнению исследователей, искать только искусственные радиосигналы недостаточно — развитая цивилизация могла оставить и другие заметные следы.

Что такое техносигнатуры

Техносигнатурами ученые называют любые признаки существования технологий за пределами Земли. Это могут быть радиопередачи, лазерные импульсы, искусственное освещение ночной стороны планеты, промышленные вещества в атмосфере или сооружения, способные собирать огромные объемы энергии.

Долгое время основным направлением проекта SETI считался поиск сигналов, которые инопланетная цивилизация могла бы намеренно или случайно отправить в космос. Однако авторы нового обзора предлагают расширить подход и искать не только сообщения, но и «следы деятельности».

Такие следы могут оказаться долговечнее самой цивилизации. Например, искусственная конструкция, автоматический зонд или изменения в атмосфере планеты теоретически способны сохраниться даже после исчезновения создавшего их общества.

Где ученые предлагают искать инопланетные технологии

Авторы обзора начали с ближайших к человечеству объектов. Одним из перспективных мест поиска назвали Луну. На ее поверхности почти нет эрозии и активных геологических процессов, поэтому следы искусственного объекта могли бы сохраняться очень долго.

Ученые предложили использовать снимки поверхности Луны и алгоритмы машинного обучения, чтобы выявлять необычные конструкции или объекты, происхождение которых нельзя сразу объяснить природными процессами. Современные снимки, полученные аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, позволяют различать небольшие детали на поверхности спутника Земли.

В список потенциальных мест также вошли точки Лагранжа в системе Земля — Луна. Это области, где гравитационные силы позволяют объекту долго сохранять относительно устойчивое положение. По гипотезе ученых, там теоретически могли бы находиться древние автоматические аппараты или наблюдательные станции.

Отдельное внимание исследователи уделили межзвездным объектам, которые пролетают через Солнечную систему. Интерес к ним усилился после открытия объекта 1I/Оумуамуа в 2017 году. Большинство специалистов считает его природным телом. Однако авторы обзора отметили: подобные гости из других звездных систем заслуживают внимательного изучения как возможные носители необычных техносигнатур.

Какие следы могут найти на других планетах

За пределами Солнечной системы ученые предложили искать изменения, которые могли бы быть связаны с деятельностью развитых обществ.

Например, в атмосфере далекой планеты могут обнаружиться вещества промышленного происхождения. Еще одним возможным признаком может стать искусственное освещение на ночной стороне экзопланеты или необычное количество тепла, которое невозможно объяснить только природными процессами.

Подобные исследования стали более реалистичными после открытия тысяч экзопланет и появления новых наблюдательных возможностей. Космические телескопы уже позволяют изучать состав атмосфер отдельных далеких миров, хотя обнаружение однозначных следов чужой технологии пока остается крайне сложной задачей.

При чем здесь сферы Дайсона

Одной из самых известных гипотез о внеземных цивилизациях остается идея сферы Дайсона. Согласно ей, очень развитое общество могло бы построить вокруг своей звезды огромную систему сооружений, чтобы собирать значительную часть ее энергии.

Полностью закрывающая звезду конструкция остается теоретической моделью. Однако отдельные скопления энергетических сооружений могли бы проявляться в наблюдениях как необычное инфракрасное излучение или странное снижение яркости звезды.

Авторы обзора также рассмотрели еще более смелые варианты. Например, цивилизации, способные менять свойства звезд, использовать компактные космические объекты или перемещать огромные системы ради энергетических целей. Такие гипотезы пока не подтверждены, но помогают ученым определить, какие аномалии в космосе стоит проверять особенно тщательно.

Могут ли следы инопланетян быть на Земле

В работе рассматривается и наиболее спорный сценарий — поиск древних технологических следов непосредственно на Земле. Если инопланетные аппараты когда-либо посещали планету, отдельные признаки их деятельности теоретически могли сохраниться в геологических слоях.

Исследователи упоминали о необычной концентрации радиоактивных изотопов, следах крупномасштабного сжигания топлива или материалах, похожих на искусственные загрязнения.

При этом сами авторы подчеркнули: такие признаки крайне трудно отличить от природных процессов или деятельности человека. У науки нет убедительных доказательств существования на Земле древней неизвестной цивилизации или следов визитов внеземных существ.

Нашли ли ученые внеземную цивилизацию

Нет, новый обзор не раскрыл обнаружение инопланетян или подтвержденных следов их деятельности. Его задача — систематизировать возможные направления поисков и показать, какие объекты стоит исследовать в будущем.

Ученые предложили объединять данные телескопов, автоматических миссий, искусственного интеллекта и исследований экзопланет. По их мнению, внеземная цивилизация может не отправлять Земле специальное сообщение, однако ее деятельность все равно могла бы оставить заметные следы.

