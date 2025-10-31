«Работать будет только жена»: Сарик Андреасян заговорил об уходе из кино

Дарья Орлова
Жизнь на Мальдивах за счет супруги — мечта, которую режиссер надеется осуществить.

Когда Андреасян уйдет из кино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Режиссер Сарик Андреасян в личном блоге рассказал о своем желании завершить карьеру в кино. По словам Андреасяна, он мечтает дожить до момента, когда сможет полностью отойти от съемок и передать все дела жене.

Кинематографист признался, что недавно его впервые узнали не как режиссера, а как супруга актрисы Лизы Моряк, известной по сериалу «Жизнь по вызову». Этот случай произвел на него сильное впечатление и заставил задуматься о будущем.

«Это так прекрасно! Надеюсь, я дойду до того уровня, когда работать будет только жена, а я буду на Мальдивах», — поделился Андреасян.

Супруга режиссера активно снимается в кино и сериалах, однако многие ее роли связаны именно с проектами мужа. Андреасян отмечал, что не считает это проблемой. Он подчеркивал, что для него было бы странно не снимать в своих фильмах женщину, которую считает самой красивой в мире.

Ранее Моряк призналась в беседе с 5-tv.ru, что гордится съемками в проектах своего супруга. По ее словам, муж посвятил кино всю жизнь и по-настоящему живет своей профессией. Актриса подчеркнула, что разделяет это увлечение и всегда поддерживает супруга в работе над его фильмами. Актриса отметила, что вместе с ним полностью погружена в кинематограф и с теплотой относится к каждому проекту, где принимает участие под его руководством.

