«Некомфортно от скорости»: раскрыта причина расставания Тома Круза и Аны де Армас

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Звезды решили остаться друзьями и сохранить профессиональные отношения.

Почему расстались Ана де Армас и Том Круз

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: инициатором расставания с Томом Крузом была Ана де Армас

Пылкий роман актрисы Аны де Армас и актера Тома Круза подошел к концу — и, по словам инсайдеров, инициатором расставания стала сама артистка. Об этом сообщает Radar Online.

«Это было решение Аны. Все развивалось быстро, что ей стало немного некомфортно от такой скорости», — рассказал источник изданию.

Несмотря на сильную химию, актриса решила «притормозить», хотя к 63-летнему Крузу она, по словам собеседника, по-прежнему испытывает симпатию.

Инсайдер отметил, что отношения пары напоминали динамичную сцену погони — все развивалось с головокружительной скоростью, как будто на съемках фильма с самим Крузом. Тем не менее звезды решили остаться друзьями и сохранить профессиональные отношения.

Роман между актерами начался во время работы над совместным фильмом «Глубже». Их впервые заметили вместе в феврале, когда они готовились к подводным сценам. Источник рассказал, что их связь началась с взаимного профессионального уважения и быстро переросла во что-то большее.

«Том был полностью очарован Аной. Она наслаждалась его компанией, считала его интересным собеседником и ценила его поддержку», — добавил инсайдер.

Ана де Армас впервые публично прокомментировала свой роман с Томом Крузом в мае 2025 года после того, как их несколько раз видели вместе на публике, в том числе на ужине 14 февраля и во время путешествия на частном вертолете Круза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:13
Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств на западе Москвы
19:04
Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон
19:00
«Некомфортно от скорости»: раскрыта причина расставания Тома Круза и Аны де Армас
18:44
Новый Эпштейн: 70-летний финансист арестован за пытки и торговлю людьми
18:36
В Литве заявили об остановке транзита «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
18:29
Повышение зарплаты и карьерный рост: чем полезен утренний секс

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео