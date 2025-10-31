«Я всегда ее пою по-разному»: Долина рассказала о песне «Погода в доме»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 73 0

Первая строчка легендарной композиции изначально была другой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Долина каждый год исполняет песню «Погода в доме» по-разному

Заслуженная артистка России Лариса Долина каждый год поет композицию «Погода в доме» по-разному. Об этом певица рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Она с каждым годом становится разной абсолютно. Я ее пою всегда по-другому, потому что приобретается опыт, взрослеешь. Какие-то вещи, которые казались одними, сегодня совершенно по-другому видятся, слышатся и чувствуются», — объяснила Долина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скончался дроппер, участвовавший в афере с квартирой Ларисы Долиной. Сотрудники правоохранительных органов установили, что фигуранта звали Александр К. Он получил пять миллионов рублей от Долиной 21 июня 2024 года, а 27 июня — еще 10 миллионов рублей. Платеж прошел как «оплата услуг». После того как стало известно, что он умер, правоохранители остановили производство в части предъявленных к нему требований. 

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:51
Неожиданная находка: в Испании у консьержки обнаружили пропавшую картину Пикассо
23:34
Собянин: уникальный сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского
23:11
«Все тело синее»: Кристина Асмус получила ушибы и ссадины во время съемок трюков
22:54
«Я всегда ее пою по-разному»: Долина рассказала о песне «Погода в доме»
22:35
Против всех: в Армении усиливают давление на желающих сотрудничать с Россией
22:13
МИД РФ объявил протест Японии из-за учений вблизи российской границы

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео