«Я всегда ее пою по-разному»: Долина рассказала о песне «Погода в доме»

Лариса Долина каждый год исполняет песню «Погода в доме» по-разному

Заслуженная артистка России Лариса Долина каждый год поет композицию «Погода в доме» по-разному. Об этом певица рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Она с каждым годом становится разной абсолютно. Я ее пою всегда по-другому, потому что приобретается опыт, взрослеешь. Какие-то вещи, которые казались одними, сегодня совершенно по-другому видятся, слышатся и чувствуются», — объяснила Долина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скончался дроппер, участвовавший в афере с квартирой Ларисы Долиной. Сотрудники правоохранительных органов установили, что фигуранта звали Александр К. Он получил пять миллионов рублей от Долиной 21 июня 2024 года, а 27 июня — еще 10 миллионов рублей. Платеж прошел как «оплата услуг». После того как стало известно, что он умер, правоохранители остановили производство в части предъявленных к нему требований.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.