Известный 25-летнитий тиктокер Бен Бадер умер после разговора по видеосвязи

Mirror: 25-летнитий тиктокер Бен Бадер умер после разговора по видеосвязи

Известный американский тиктокер Бен Бадер был найден без сознания в квартире в Майами. Несмотря на усилия медиков, он умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Полиция сообщила, что соседи обнаружили интернет-звезду без признаков жизни. Сотрудники экстренных служб провели на месте происшествия мероприятия по спасению жизни. Позже Бадера доставили в больницу, но, к сожалению, было уже слишком поздно, и он скончался. Судмедэксперт пока не назвал точную причину смерти, и власти не исключают, что это было убийство.

По словам его девушки, за несколько часов до трагедии они общались по видеосвязи — он был в хорошем настроении и выглядел здоровым. Вечером они планировали встретиться за ужином.

«Последние несколько дней были самыми тяжелыми в моей жизни, и я никогда раньше с таким не сталкивалась. Особенно тяжело мне было потерять такого важного для меня человека. Он искренне любил каждого, кого встречал, и всегда был настроен позитивно», — написала она в прощальном сообщении.

Бадер был известен в TikTok, его аудитория насчитывала 135 тысяч подписчиков. Он публиковал советы по финансам и стилю жизни. В сентябре блогер отметил свое 25-летие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ