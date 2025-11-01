Известный 25-летнитий тиктокер Бен Бадер умер после разговора по видеосвязи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 342 0

В день своей смерти он планировал встретиться за ужином со своей девушкой.

Умер тиктокер Бен Бадер

Фото: Instagram*/benhbader

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: 25-летнитий тиктокер Бен Бадер умер после разговора по видеосвязи

Известный американский тиктокер Бен Бадер был найден без сознания в квартире в Майами. Несмотря на усилия медиков, он умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Полиция сообщила, что соседи обнаружили интернет-звезду без признаков жизни. Сотрудники экстренных служб провели на месте происшествия мероприятия по спасению жизни. Позже Бадера доставили в больницу, но, к сожалению, было уже слишком поздно, и он скончался. Судмедэксперт пока не назвал точную причину смерти, и власти не исключают, что это было убийство.

По словам его девушки, за несколько часов до трагедии они общались по видеосвязи — он был в хорошем настроении и выглядел здоровым. Вечером они планировали встретиться за ужином.

«Последние несколько дней были самыми тяжелыми в моей жизни, и я никогда раньше с таким не сталкивалась. Особенно тяжело мне было потерять такого важного для меня человека. Он искренне любил каждого, кого встречал, и всегда был настроен позитивно», — написала она в прощальном сообщении.

Бадер был известен в TikTok, его аудитория насчитывала 135 тысяч подписчиков. Он публиковал советы по финансам и стилю жизни. В сентябре блогер отметил свое 25-летие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:19
В Москве кабина лифта с женщиной внутри сорвалась с 13 этажа
15:57
«Обозвал меня»: хозяйка собаки о встрече с бросившим ее питомца об стену мужчиной в Петербурге
15:35
Превентивная медицина: в России растет спрос на профилактические операции
15:25
«Бесконечное дело»: Анна Асти восстанавливает старинную деревню
15:05
«Не доедет сейчас»: пьяный мужчина кинул собаку об стену подъезда в Петербурге
14:50
Собянин: школа и детский сад с бассейном появятся в районе Метрогородок

Сейчас читают

«Не доедет сейчас»: пьяный мужчина кинул собаку об стену подъезда в Петербурге
«Хочу табун»: Анна Асти мечтает о собственной конной ферме с овечками и кофе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео