США удалось заключить соглашение с КНР о возобновлении поставок чипов

|
Даниил Ципелев
Об этом стороны договорились в рамках саммита АТЭС 2025.

Удалось ли США добиться возобновления поставок чипов из КНР

Фото: www.globallookpress.com/Lino Mirgeler

Администрации президента США Дональда Трампа удалось добиться возобновления поставок чипов голландской компании Nexperia BV, которые производятся на территории Китая. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило агентство Bloomberg.

«США собираются объявить о том, что голландская компания по производству полупроводников Nexperia BV с производственными мощностями в Китае возобновит поставки микросхем после заключения торгового соглашения между Дональдом Трампом и (председателем КНР. — Прим. Ред.) Си Цзиньпином на саммите на этой неделе», — отмечается в публикации.

В материале подчеркивается, что соглашение между сторонами было заключено в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Этот шаг, вероятно, снизит опасения по поводу поставок микросхем, которые угрожали производству автомобилей в Европе и других странах на фоне более масштабной торговой борьбы между Китаем и США и их союзниками, которая взбудоражила рынки», — уточнили в агентстве.

Кроме того, в материале подчеркнули, что администрация Трампа планирует опубликовать информационный бюллетень с подробностями американо-китайской торговой сделки.

Саммит АТЭС 2025 прошел в Республике Корее. В рамках мероприятия состоялась встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Американский лидер оценил переговоры с китайским коллегой на «12 из 10». Он подчеркнул, что встреча превзошла все его ожидания. Положительно переговоры оценил и глава КНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Си Цзиньпин заявил о важности сотрудничества Китая и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

