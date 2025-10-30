Си Цзиньпин заявил о важности сотрудничества Китая и США

|
Анастасия Антоненко
Согласие на торговых переговорах между странами создало благоприятные условия для личной встречи глав государств.

Что сказал Си Цзиньпин о встрече с Дональдом Трампом

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском городе Пусан подчеркнул важность сотрудничества двух стран для взаимного успеха и процветания.

По словам главы КНР, недавнее достижение согласия на торговых переговорах между странами создало благоприятные условия для личной встречи глав государств, укреплению их экономических связей и развитию стабильных взаимовыгодных отношений.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил существенный вклад Дональда Трампа в урегулирование конфликта в секторе Газа.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, встреча между Си Цзиньпином и президентом Дональдом Трампом уже началась в городе Пусан в Республике Корея. По словам американского лидера, по итогам переговоров «может быть подписана торговая сделка». Это заявление он сделал после рукопожатия с китайской главой.

