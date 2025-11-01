«Его отсутствие очень сильно ощущается»: комик Арутюнов о Романе Попове

|
Актер всегда был на позитиве и всем поднимал настроение.

Комик Карен Арутюнов: Романа Попова будет очень не хватать

Актер Роман Попов был добрым человеком, который веселил всех вокруг. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер, стендап-комик Карен Арутюнов, который приехал на прощание с артистом.

«Хороший человек. Добрый, настолько позитивный. Настолько талантливый актер <…>. Как раз его отсутствие очень сильно ощущается», — поделился Арутюнов.

Комик добавил, что они часто снимались вместе с Поповым, поднимали всем настроение в перерывах между съемками. В особенности — Роман.

«Он вокруг себя собирал всех актеров, вне зависимости от статуса, и рассказывал какие-то смешные истории. Это было очень весело. Я сейчас с улыбкой вспоминаю», — добавил артист.

Попов никогда не унывал из-за болезни и был человеком, который принимал все достойно и продолжал радовать всех окружающих, заключил Арутюнов.

Роман Попов ушел из жизни 28 октября в 13:15 в возрасте 40 лет. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, который врачи впервые диагностировали у мужчины в 2018 году. Онкологам удалось добиться ремиссии у Попова, но весной этого года болезнь вернулась и продолжила стремительно развиваться.

Тело актера кремируют и развеют над Черным морем в соответствии с его волей.

Мать актера, Светлана Эдуардовна, на прощании назвала сына искренним и добрым, добавив, что гордится им.

