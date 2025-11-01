Любил музыку и жизнь: музыкант Роман Архипов вспомнил, каким был Роман Попов

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Эксклюзив 100 0

Артист верил, что победил болезнь, и даже шутил по этому поводу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роман Архипов: Попов любил необычные вещи и ощущал себя музыкантом

Актер Роман Попов был необычным человеком, который очень любил жизнь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал музыкант Роман Архипов, который приехал на прощание с артистом.

«Мы пересеклись на фестивале, познакомились. Быстро подружились. Он очень любил музыку, любил жизнь», — рассказал экс-солист группы «Челси».

Попов рассказывал, что победил болезнь и даже шутил, что заболевание могли назвать в его честь — настолько оно было редкое. До последнего он считал, что недуг остался в прошлом. Музыканту Роман запомнился своим юмором, особенным отношением к жизни.

По словам Архипова, Роман Попов часто представлял себя неформалом, любил необычные вещи и «ощущал себя музыкантом».

«Он отличался, он был другим», — заключил музыкант.

Роман Попов ушел из жизни 28 октября в 13:15 в возрасте 40 лет. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, который врачи впервые диагностировали у мужчины в 2018 году. Онкологам удалось добиться ремиссии у Попова, но весной этого года болезнь вернулась и продолжила стремительно развиваться.

Тело актера кремируют и развеют над Черным морем в соответствии с его волей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:22
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
15:15
Трагедия на кладбище: 22-летнего рабочего убило измельчителем древесины
15:14
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов
15:00
Хэллоуин с Хайди Клум: отгремела самая «жуткая» ежегодная вечеринка Голливуда
14:50
«Настоящий мужчина»: Бурунов о характере сгоревшего от рака актера Романа Попова
14:46
«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео