Любил музыку и жизнь: музыкант Роман Архипов вспомнил, каким был Роман Попов

Роман Архипов: Попов любил необычные вещи и ощущал себя музыкантом

Актер Роман Попов был необычным человеком, который очень любил жизнь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал музыкант Роман Архипов, который приехал на прощание с артистом.

«Мы пересеклись на фестивале, познакомились. Быстро подружились. Он очень любил музыку, любил жизнь», — рассказал экс-солист группы «Челси».

Попов рассказывал, что победил болезнь и даже шутил, что заболевание могли назвать в его честь — настолько оно было редкое. До последнего он считал, что недуг остался в прошлом. Музыканту Роман запомнился своим юмором, особенным отношением к жизни.

По словам Архипова, Роман Попов часто представлял себя неформалом, любил необычные вещи и «ощущал себя музыкантом».

«Он отличался, он был другим», — заключил музыкант.

Роман Попов ушел из жизни 28 октября в 13:15 в возрасте 40 лет. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, который врачи впервые диагностировали у мужчины в 2018 году. Онкологам удалось добиться ремиссии у Попова, но весной этого года болезнь вернулась и продолжила стремительно развиваться.

Тело актера кремируют и развеют над Черным морем в соответствии с его волей.

