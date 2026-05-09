«Это супергерои»: Гаас о людях, переживших Великую Отечественную войну

Олег Гаас назвал героями людей, переживших Великую Отечественную войну

Люди, пережившие Великую Отечественную войну, — супергерои. Такое мнение выразил актер Олег Гаас в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере военной драмы с народным артистом России Федором Добронравовым «Семь верст до рассвета».

«Люди того времени — это супергерои действительно. Потому что они никогда не жалуются ни на что, у них всегда все хорошо, они ценят каждый день, каждую минуту», — сказал Гаас.

Актер призвал помнить людей, которые жертвовали своими жизнями ради мирного неба над головой. По словам артиста, многие в его роду были участниками войны. Например, прадед Олега в годы ВОВ был снайпером в Мурманской области.

Рассказывая о своих родственниках, Гаас поделился, что у него была приятельница Элеонора Измайлова, которая пережила блокаду Ленинграда. Каждый раз, приезжая в Санкт-Петербург, артист старался с ней видеться, однако в прошлом году ее не стало.

«Она не любила, конечно, говорить о войне, потому что это страшно, она сама там и отца лишилась. <…> Она в 90 лет могла приехать ко мне на спектакль. <…> У нее вкус к жизни какой-то другой был и ценность этой жизни. Поэтому я благодарен за знакомство с этой женщиной», — рассказал актер.

Олег также затронул фильм «Семь верст до рассвета», в котором ему посчастливилось сняться. Фильм рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, которого в картине сыграл Федор Добронравов. Кузьмин в 1942 году заманил немецкий батальон под пулеметный огонь советских войск.

«Он действительно герой в самом прямом смысле этого слова, потому что он не выпячивается, не делает то, что ему сказали по приказу или по уставу. <…> Он делает это от сердца, такой подвиг, и жертвует своей жизнью. Мне кажется, мало кто в нынешнее время так сможет», — подчеркнул Олег.

