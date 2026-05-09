«Это наш долг»: Сергей Безруков поздравил сограждан с 9 Мая

Евгения Алешина

Актер рассказал, почему этот праздник встречают «со слезами на глазах».

День Победы 9 Мая

Безруков: наш долг перед страной— сохранить память обо всех защитниках Отечества

Наш долг перед Родиной — сохранить память обо всех защитниках Отечества. Об этом заявил народный артист России Сергей Безруков корреспонденту 5-tv.ru у здания МХАТ имени Горького перед праздничным концертом.

День Победы — это праздник «со слезами на глазах». Но почему же «со слезами»? Потому что мы вспоминаем, подчеркнул Безруков.

«Это та самая нерушимая память. То, что мы обязаны сохранить», — сказал артист.

Безруков отметил, что мы должны помнить, знать и чтить память не только воинов, которые погибли за Отечество в 1940-е годы, но и тех, кто воюет за нас в данный момент тоже.

«Помнить всех защитников из новости — это наш долг перед Родиной. С праздником, дорогие!» — завершил свою речь актер.

В честь 9 Мая на открытой площадке перед зданием МХАТ имени Горького прошли праздничные концерты «Путь к Победе», в которых принял участие, в том числе, и Сергей Безруков.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) поздравил россиян с 9 Мая. Артист очень трепетно относится ко Дню Победы и в этом году исполнил к празднику песню «Священная война».

