Южная Карелия теряет до одного миллиона евро в день из-за закрытия границы с Россией

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Финский регион лидирует по росту безработицы по стране.

Какой урон нанесло отсутствие российских туристов Финляндии

Фото: www.globallookpress.com/Finnish border guards

Bloomberg: Южная Карелия теряет до одного миллиона евро в день из-за России

Регион Южная Карелия на юго-востоке Финляндии несет потери до одного миллиона евро (около 93 миллионов рублей) в день из-за отсутствия туристического потока из России. Об этом сообщает Bloomberg.

«По оценкам властей Южной Карелии, они ежедневно теряют одного миллион евро из-за снижения доходов от туризма. Центр города Иматра полностью изменился, большинство магазинов в центре закрылись. Туристы и автобусы, которые когда-то заполоняли дороги, исчезли. Местные спа-центры испытывают серьезные финансовые трудности», — говорится в публикации.

По оценкам властей, закрытие пограничных пунктов, действующее с ноября 2023 года, лишило область основной доли доходов от российских туристов. Теперь регион сталкивается с ростом безработицы и закрытием бизнеса.

В городе Иматра, одном из популярных направлений у россиян до закрытия границы, уровень безработицы достиг 15% — значительно выше среднего по стране показателя в 9,1%. Многие магазины и гостиницы прекратили работу, а предприятия сокращают персонал. Южная Карелия также лидирует по темпам роста безработицы среди молодежи.

Местные власти, по данным агентства, рассматривают варианты диверсификации экономики и восстановления турпотока за счет гостей из других стран. По словам руководителя направления маркетинга и туризма администрации Иматры Якко Яппинена, город делает ставку на природные маршруты, велотуризм и экологичные проекты — от возобновляемой энергетики до производства аккумуляторов.

Некоторые жители, отмечает Bloomberg, считают, что в будущем стоит продумать сценарий возможного открытия границы после урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечает агентство, обсуждать это публично финские политики пока не готовы.

