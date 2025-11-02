Скончался бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев

Борис Сатаров
Журналист и общественный деятель ушел из жизни в возрасте 91 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Секретарев

Бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев умер в возрасте 91 года. Об этом 2 ноября изданию сообщила его супруга Татьяна Лаптева.

По ее словам, Иван Дмитриевич скончался утром в больнице.

Иван Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Омской области. Его отец погиб на фронте, а мать одна воспитывала пятерых детей. После окончания школы он поступил в Сибирский автодорожный институт имени В. В. Куйбышева, где затем работал преподавателем.

Журналистскую карьеру Лаптев начал в 1964 году. Он сотрудничал с газетой «Советская Россия» и журналом «Коммунист». С 1984 по 1990 год занимал пост главного редактора «Известий», а затем стал председателем Совета Союза Верховного Совета СССР. Лаптев имел ученую степень доктора философских наук. Кроме того, он был отмечен многочисленными государственными наградами, среди которых были ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

