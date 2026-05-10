Возле аэропорта в Париже вспыхнул пожар

Мурад Устаров
Очевидцы утверждают, что горит кондитерская фабрика.

Недалеко от парижского аэропорта Шарль-де-Голль вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.

Известно, что недалеко от воздушной гавани города поднимается черный дым. Очевидцы событий передают, что могло загореться здание кондитерской фабрики. При этом власти уточняют все обстоятельства случившегося и уточняют ущерб.

В ликвидации огня участвуют около 60 спасателей. Газета также подчеркивает, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. При этом в самом аэропорту уточнили, что загоревшееся здание никак не связано с другими объектами.

Ранее 5-tv.ru писал о крупном лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения. Огонь быстро распространяется на другие участки из-за сильного ветра. К тушению возгорания уже привлечены спасатели и техника. Работа ведется в усиленном режиме.

До этого был уничтожен пожар на шахте «Алардинская» в Кемеровской области. Из-за происшествия пришлось остановить добычу угля. Спасатели эвакуировали из шахты 110 человек.

