Возле аэропорта в Париже вспыхнул пожар

Недалеко от парижского аэропорта Шарль-де-Голль вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.

Известно, что недалеко от воздушной гавани города поднимается черный дым. Очевидцы событий передают, что могло загореться здание кондитерской фабрики. При этом власти уточняют все обстоятельства случившегося и уточняют ущерб.

В ликвидации огня участвуют около 60 спасателей. Газета также подчеркивает, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. При этом в самом аэропорту уточнили, что загоревшееся здание никак не связано с другими объектами.

