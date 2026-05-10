Сабуров провалил экзамен по истории при оформлении документов в России

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

При этом он выразил поддержку миграционной политике страны.

Почему Нурлана Сабурова выгнали из России

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стендап-комик Нурлан Сабуров признался, что при попытке легализоваться в России не сдал экзамен по истории. Об этом он рассказал на своем концерте, который прошел в Дубае 7 мая, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что хотел оформить документы, чтобы избежать проблем с налоговой. При этом юморист подчеркнул, что поддерживает российскую миграционную политику. Сабуров сдавал необходимые экзамены вместе с супругой.

«Сидели с женой за одной партой. Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси. В итоге она сдала, а я — нет», — сказал шоумен.

Нурлану запретили въезд в Россию на 50 лет в январе этого года. Его остановили на паспортном контроле в аэропорту Внуково, куда он прилетел после отдыха в Арабских Эмиратах. Правоохранители заявили, что Сабурова депортировали по вопросам нацбезопасности и защиты традиционных ценностей. При этом сам артист планирует вернуться в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что налоговая заинтересовалась бизнесом Сабурова в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
Возле аэропорта в Париже вспыхнул пожар
5:01
«Что-то оттяпать»: Путин раскрыл причину вступления Финляндии в НАТО
4:41
Память сильнее запретов: как мир вспоминает Победу — от Нарвы до Пекина
4:08
Сабуров провалил экзамен по истории при оформлении документов в России
3:42
Захарова: Европу без победы СССР ждал концлагерь с газовыми камерами
3:17
«День Победы — не комедийное шоу»: Путин о священности 9 Мая и попытках политизировать праздник

Сейчас читают

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве
Путин назвал желаемого переговорщика в диалоге России и ЕС
Опасность бессонницы: как одна ночь без сна разрушает мозг человека
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео