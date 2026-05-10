Сабуров провалил экзамен по истории при оформлении документов в России

Стендап-комик Нурлан Сабуров признался, что при попытке легализоваться в России не сдал экзамен по истории. Об этом он рассказал на своем концерте, который прошел в Дубае 7 мая, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что хотел оформить документы, чтобы избежать проблем с налоговой. При этом юморист подчеркнул, что поддерживает российскую миграционную политику. Сабуров сдавал необходимые экзамены вместе с супругой.

«Сидели с женой за одной партой. Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси. В итоге она сдала, а я — нет», — сказал шоумен.

Нурлану запретили въезд в Россию на 50 лет в январе этого года. Его остановили на паспортном контроле в аэропорту Внуково, куда он прилетел после отдыха в Арабских Эмиратах. Правоохранители заявили, что Сабурова депортировали по вопросам нацбезопасности и защиты традиционных ценностей. При этом сам артист планирует вернуться в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что налоговая заинтересовалась бизнесом Сабурова в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС