В четверг в Кремль с отчетом приходил глава Ростеха. Корпорация за время СВО стала крупнейшей по числу сотрудников компанией России. Более 700 тысяч человек трудятся на предприятиях Ростеха. Три четверти ее продукции сейчас — для армии: от автомата Калашникова до истребителей пятого поколения Су-57. В этом году поставили в серию новую систему РСЗО «Сарма» с калибром 300 миллиметров. При этом наращивать производство удается не только числом сотрудников, но и умением. Рост производительности такой, что даже президент удивился.

Сергей Чемезов, генеральный директор государственной корпорации «Ростех»: «Мы постоянно приобретаем новые, современные роботизированные станки, обучаем наших специалистов работе на этих станках. В целом у нас за счет этого увеличивается производительность труда».

Владимир Путин: «Насколько увеличилась?»

Сергей Чемезов: «По сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,2%».

Владимир Путин: «Да ладно?»

Сергей Чемезов: «Да».

Владимир Путин: «Производительность труда?»

Сергей Чемезов: «Да, в том числе и за счет того, что мы применяли роботизированные станки, современные станки».

Владимир Путин: «Это хороший результат».

В ближайших планах у корпорации — развивать и гражданскую линейку продукции. Так, по новой стратегии развития, в ближайшие годы наконец-то должны войти в серию наши собственные гражданские лайнеры, полностью импортозамещенные.

Планы такие: к 2030 году планируем выпускать под 70 машин: «МС-21» — 36 штук в год, «Суперджет» — 20, «Ил-114» — 12 машин.

Сегодня это гражданское направление не менее важно, чем военное производство. Западные санкции, которые задумывались как инструмент быстрого экономического удушения России, не сработали так, как рассчитывали их авторы. Идет структурная перестройка. Не просто «держимся», а развиваемся.

Такое уже было однажды. В годы Великой Отечественной войны Советский Союз сумел эвакуировать на восток и перезапустить более 1500 крупных промышленных предприятий. И подвиг тружеников тыла плюс мужество солдат стали залогом Победы. Тыл и фронт — это единый организм. Об этом же говорил президент в своей речи на параде:

«Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все. Одолеть любые испытания! У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куется и на поле боя, и в тылу».

Даже недружественные нам западные структуры, те, что дают деньги Зеленскому, не могут не замечать очевидного. Истина простая и жестокая: государство, которое умеет мобилизовать свою экономику, получает преимущество, которое конвертируется в результат на поле боя.

Истина, которая работает сегодня так же, как и 80 лет назад.

