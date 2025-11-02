В Берлине задержали готовившего теракт сирийца-смертника

|
Мария Гоманюк
У мужчины изъяли материалы по изготовлению взрывных устройств.

Что известно о террористе смертнике задержанном в Берлине

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Сирийца-смертника, готовившего теракт, задержали сотрудники правоохранительных органов в Берлине. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на источники в силовых структурах.

По предварительной информации, у задержанного мужчины изъяли материалы по изготовлению взрывных устройств.

«В субботу спецназ задержал сирийца. Подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу. У него обнаружили материалы для изготовления взрывных устройств», — отметило издание.

Задержанного поместили в следственный изолятор, а позже арестовали. 

Уточняется, что задержанного подозревают в подготовке к совершению тяжкого преступления, которое угрожало безопасности государства.

Известно, что сириец жил в Берлине, но по трем адресам — на Бушкругаллее, Зоннеаллее и Линденштрассе.

К настоящему моменту детали о возможной цели не ясны, но, предположительно, местом действия террориста мог стать Берлин, как пояснили в издании. Официальной информации со стороны правоохранительных органов не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве предотвратили теракт украинских спецслужб.

