Пашинян: Армения не боится роста цен на сырье, потому что намерена разбогатеть

По мнению премьер-министра, республика становится «перекрестком мира».

Власти Армении не опасаются роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, потому что рассчитывают разбогатеть. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит «Sputnik Армения».

«Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим», — сказал армянский премьер.

Пашинян отметил, что Армения постепенно превращается в «перекресток мира», что, по его мнению, позволит стране самостоятельно обеспечивать высокий уровень благосостояния. Он также отметил, что в республике уже функционирует военно-промышленный сектор, поставляющий оружие в развитые государства.

Кроме того, Пашинян заявил, что решение о дальнейшем участии Армении в ЕАЭС или возможном вступлении в ЕС должны принимать сами граждане страны. По его словам, главная задача властей — обеспечить населению право выбора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле предупредили Армению о последствиях прекращения сотрудничества с ЕАЭС.

