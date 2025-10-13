Бомба в велосипеде: как в Москве предотвратили теракт украинских спецслужб

В Москве предотвратили теракт украинских спецслужб

Теракт планировали устроить в Москве украинские спецслужбы. Высокопоставленного военного они собирались убить, заложив бомбу в велосипед. Схожим образом в декабре прошлого года они устроили взрыв у дома начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Тогда сдетонировало устройство, вмонтированное в самокат.

Примечательно, что один из задержанных был участником и того самого теракта. Как оперативникам удалось выйти на след боевиков — узнал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По обе стороны закрытой дороги машины со спецсигналами, движение заблокировано. Робот-сапер на дистанционном управлении подъезжает вплотную к лежащему на земле велосипеду. Мощности заложенного под раму СВУ хватило бы, чтобы уничтожить все вокруг на расстоянии 70 метров. Террористы планировали подорвать бомбу на одной из оживленных улиц.

А это кадры задержания непосредственного исполнителя, завербованного украинской разведкой и боевиками запрещенного «Исламского государства»*. Он и сам должен был погибнуть. На допросе террорист признался, что его первоочередной целью был высокопоставленный офицер Минобороны России.

«Когда я следил, наблюдал, он мне сказал военного убить, тогда я понял, это задание Украины», — сообщил во время допроса задержанный.

Ответственным за теракт был назначен объявленный в международный розыск эмиссар запрещенного «Исламского государства» Саидакбар Гуломов**. Находясь на территории Украины, он передал исполнителю данные о местонахождении российского офицера, обеспечил боевика деньгами и взрывчаткой.

«Я приехал в Россию по заданию члена „Исламского государства“ Гуломова», — уточнил задержанный.

О тесных контактах боевиков ВСУ с радикальными фундаменталистами спецслужбам России известно уже давно. Так называемое военно-политическое руководство Украины не просто заняло сторону международных террористов, одной с ними крови. Их пособники и покровители — с общим преступным прошлым.

«Сейчас во главе киевского режима находятся украинские националисты. Мы это видим на примере тесной связи между „Исламским государством“ и спецслужбами Украины», — сообщил полковник ФСБ России в отставке Андрей Мялин.

Украинские спецслужбы далеко не в первый раз прибегают к услугам радикальных исламистов, даже не скрывают, что специально нанимают их для организаций терактов и диверсий на территории России.

В декабре прошлого года боевики атаковали командующего войсками РХБЗ Игоря Кирилова. Он и его помощник погибли, когда выходили из дома. Взрывное устройство было заложено в самокат. К убийству офицера, по данным российских спецслужб, причастен все тот же функционер «Исламского государства» Гуломов. Атаку готовили на Украине, а компоненты для взрывчатки, замаскированные под бытовые предметы, переправили из Польши.

«Именно с Запада постоянные попытки увеличить террористическую угрозу. У всего этого есть общий знаменатель — устранить первых людей нашего народа», — добавил военный эксперт, политолог Александр Артамонов.

Помимо непосредственного исполнителя неудавшейся на этот раз диверсии, были задержаны и трое завербованных граждан России. Они должны были замести следы преступления, кроме того, отвечали за агентурную связь между боевиками и организовывали работу украинских кол-центров.

«Он мне предложил прикрепить противоугонным замком просто велосипед, я получил свою аппаратуру и симки», — заявил другой задержанный.

Планы ГУР провалились, СВУ успели обезвредить. Но очередная попытка убийства мирных граждан еще раз доказывает: террор уже давно стал сутью украинского государства. ВСУ несут гигантские потери на поле боя, людской ресурс исчерпан, поэтому Киев рассматривает боевиков запрещенного ИГИЛ в том числе и как компенсацию своих потерь. Типичное поведение главарей террористов-смертников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



* — ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в РФ.

** — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.