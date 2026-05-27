Мэр Москвы: Утверждена концепция павильона новой станции метро «Строгино»

София Головизнина Журналист

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

В столице согласовали архитектурную концепцию павильона будущей станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Его главная особенность — многоугольные соты. Они создадут ощущение легкости и динамики, сочетая хаотичность и упорядоченность форм. Входные зоны и внутренние части павильона тоже облицуют сотами, а акценты в дизайне расставит натуральный камень. Главный фасад украсят витражи, а полы, ступени и цоколь покроют светлым гранитом», — отметил мэр Москвы.

У новой станции «Строгино» будет два вестибюля — наземный и подземный, который позволит пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской ветки. Выходы расположатся на Строгинском бульваре и будут вести к домам, социальным объектам и остановкам наземного транспорта.

Реализация проекта позволит создать новые варианты маршрутов для пассажиров транспортного хаба «Строгино», через который ежедневно совершается более 32 тысяч поездок. Время в пути до Большой кольцевой линии сократится в 1,5 раза, а до Московского центрального кольца — в два раза.

Завершить все работы планируют в следующем году.

