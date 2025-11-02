Госдолг Великобритании вырос в три раза за последние 20 лет

Государственный долг Великобритании за минувшие 20 лет повысился в три раза. Об этом написала газета Daily Telegraph, сославшись на анализ консалтинговой компании Oxford Economics.

По данным издания, госдолг государства достиг 2,9 триллиона фунтов стерлингов, что составляет около 3,8 триллиона долларов. Фактические это цифра достигает примерно 100% валового внутреннего продукта (ВВП).

Известно, что темпы роста уровня госдолга Британии опережают почти все развитые страны, за исключением США и Испании. Великобритания каждый год тратит свыше 100 миллиардов фунтов стерлингов — 130 миллиардов долларов — для выплаты процентов по долгу.

В августе 2025 года профессор университета Кембриджа Яджит Чадха заявлял, что страна стоит на грани коллапса, поскольку из-за высокого госдолга, инфляции и замедления роста формируются риски невозможности рефинансирования долгов и выплаты социальных обязательств.

Ученый сравнивал сложившуюся ситуацию с кризисом 1976 года, при котором Лондон обращался к Международному валютному фонду (МВФ) по причине деиндустриализации и энергетического шока. Британским властям в скором времени может потребоваться аналогичная помощь.

