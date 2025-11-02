Госдолг Великобритании вырос в три раза за последние 20 лет

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 110 0

Темпы роста опережают показатели практически всех развитых стран.

Какой у Великобритании госдолг

Фото: www.globallookpress.com/ Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государственный долг Великобритании за минувшие 20 лет повысился в три раза. Об этом написала газета Daily Telegraph, сославшись на анализ консалтинговой компании Oxford Economics.

По данным издания, госдолг государства достиг 2,9 триллиона фунтов стерлингов, что составляет около 3,8 триллиона долларов. Фактические это цифра достигает примерно 100% валового внутреннего продукта (ВВП).

Известно, что темпы роста уровня госдолга Британии опережают почти все развитые страны, за исключением США и Испании. Великобритания каждый год тратит свыше 100 миллиардов фунтов стерлингов — 130 миллиардов долларов — для выплаты процентов по долгу.

В августе 2025 года профессор университета Кембриджа Яджит Чадха заявлял, что страна стоит на грани коллапса, поскольку из-за высокого госдолга, инфляции и замедления роста формируются риски невозможности рефинансирования долгов и выплаты социальных обязательств.

Ученый сравнивал сложившуюся ситуацию с кризисом 1976 года, при котором Лондон обращался к Международному валютному фонду (МВФ) по причине деиндустриализации и энергетического шока. Британским властям в скором времени может потребоваться аналогичная помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о бюджете США за 2025-й финансовый год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Бухгалтер звонит: россиянам рассказали о новом методе мошенников
20:06
«Многое в сексуализированном ключе»: Дмитриенко вспомнил о непристойных предложениях от взрослых женщин
19:44
Госдолг Великобритании вырос в три раза за последние 20 лет
19:22
Сонный туризм: какие города выбрали россияне для отдыха на праздники в ноябре
19:00
Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса
18:42
Около 100 тысяч мужчин бежали с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию с начала 2025 года

Сейчас читают

«Так получилось»: кинувший собаку об стену мужчина в Петербурге рассказал о своем поступке
«Не доедет сейчас»: пьяный мужчина кинул собаку об стену подъезда в Петербурге
«Бесконечное дело»: Анна Асти восстанавливает старинную деревню
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео