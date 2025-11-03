Пропавшую в стамбульском аэропорту кошку россиянки спасали 12 часов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 51 0

Туристке все-таки удалось вылететь с питомцем к месту назначения, но уже следующим рейсом.

В Стамбульском аэропорту 12 часов спасали кошку россиянки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Искали с тепловизором: в аэропорту Стамбула 12 часов спасали кошку россиянки

Путешествие россиянки и ее любимой кошки обернулось происшествием, на 12 часов занявшим сотрудников аэропорта Стамбула. Животное сбежало, когда пассажирка выпустила его из переноски в женском туалете вестибюля, проскочив через щель под раковиной в шахту.

Женщина сразу обратилась за помощью. По данным портала HavaSosyalMedya, после этого в аэропорту развернули грандиозную поисковую операцию — люди не оставляли попыток разыскать пропавшего питомца.

Когда кошка решила погулять сама по себе, ее владелица готовилась к вылету в Любляну. План пришлось отложить. К поискам ее любимицы незамедлительно подключились пожарно-спасательная служба ARFF и технические бригады YOTEL Istanbul Airport — одного из крупнейших отелей при аэропортах в мире и в Европе. Раковину демонтировали, разобрали часть стены, но никаких следов питомца не обнаружили.

Дальнейшие поиски спасатели вели с помощью тепловизионной камеры. Когда место, где спряталась кошка, было обнаружено, ее приманили лакомством и светом. Большими усилиями питомца вернули хозяйке в добром здравии спустя 12 часов. Следующим рейсом пассажирка со сбежавшей любимицей отправилась в Любляну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выбрать правильную переноску для животного на случай долгой поездки. Важно, чтобы у питомца была возможность заранее привыкнуть к специальной сумке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:23
В частном доме в Судже обнаружили тело женщины без одежды
4:04
Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным
3:45
Пропавшую в стамбульском аэропорту кошку россиянки спасали 12 часов
3:26
ОКР — прощай? Ученые нашли сигналы в мозге, ответственные за расстройство
3:07
Почему не получается похудеть: найдены пять новых генов, связанных с ожирением
2:48
Трамп заявил, что не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

Сейчас читают

«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
«Многое в сексуализированном ключе»: Дмитриенко вспомнил о непристойных предложениях от взрослых женщин
«Обозвал меня»: хозяйка собаки о встрече с бросившим ее питомца об стену мужчиной в Петербурге
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео