Пропавшую в стамбульском аэропорту кошку россиянки спасали 12 часов

Искали с тепловизором: в аэропорту Стамбула 12 часов спасали кошку россиянки

Путешествие россиянки и ее любимой кошки обернулось происшествием, на 12 часов занявшим сотрудников аэропорта Стамбула. Животное сбежало, когда пассажирка выпустила его из переноски в женском туалете вестибюля, проскочив через щель под раковиной в шахту.

Женщина сразу обратилась за помощью. По данным портала HavaSosyalMedya, после этого в аэропорту развернули грандиозную поисковую операцию — люди не оставляли попыток разыскать пропавшего питомца.

Когда кошка решила погулять сама по себе, ее владелица готовилась к вылету в Любляну. План пришлось отложить. К поискам ее любимицы незамедлительно подключились пожарно-спасательная служба ARFF и технические бригады YOTEL Istanbul Airport — одного из крупнейших отелей при аэропортах в мире и в Европе. Раковину демонтировали, разобрали часть стены, но никаких следов питомца не обнаружили.

Дальнейшие поиски спасатели вели с помощью тепловизионной камеры. Когда место, где спряталась кошка, было обнаружено, ее приманили лакомством и светом. Большими усилиями питомца вернули хозяйке в добром здравии спустя 12 часов. Следующим рейсом пассажирка со сбежавшей любимицей отправилась в Любляну.

