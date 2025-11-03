В Колумбии около 30 домов повреждены после взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц города Суарес

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 99 0

Сообщается также о человеческих жертвах.

Заминированная машина взорвалась в Колумбии — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Camilo Erasso

30 домов повреждены в Суаресе после взрыва заминированного авто

Минимум 30 жилых домов разрушены в результате взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц колумбийского города Суарес. Такую информацию публикует газета El Colombiano.

«Мощный взрыв прогремел в муниципалитете Суарес на севере (департамента. — Прим. ред.) Каука после детонации заминированного автомобиля, который, по первой версии, был размещен возле полицейского участка», — уточняется в статье.

Радио Caracol дополняет, что в результате инцидента два человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

Власти страны продолжают анализировать последствия ЧП, данные уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагической смерти мэра города Уруапан в Мексике. Карлоса Мансо расстреляли во время празднования Дня мертвых.

Инцидент произошел прямо на городской площади. На политика напали сразу после того, как он открыл одно из главных событий праздника — фестиваль свечей. В сторону мужчины выстрелили не менее пяти раз. От громких звуков люди начали разбегаться. Мансо в момент атаки выступал с микрофоном. Он держал на руках маленького ребенка.

