В Колумбии около 30 домов повреждены после взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц города Суарес

30 домов повреждены в Суаресе после взрыва заминированного авто

Минимум 30 жилых домов разрушены в результате взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц колумбийского города Суарес. Такую информацию публикует газета El Colombiano.

«Мощный взрыв прогремел в муниципалитете Суарес на севере (департамента. — Прим. ред.) Каука после детонации заминированного автомобиля, который, по первой версии, был размещен возле полицейского участка», — уточняется в статье.

Радио Caracol дополняет, что в результате инцидента два человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

Власти страны продолжают анализировать последствия ЧП, данные уточняются.

