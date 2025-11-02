В Мексике мэра города расстреляли во время празднования Дня мертвых

Убийство мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо произошло во время празднования Дня мертвых. Кадры с фестиваля оказались в распоряжение 5-tv.ru.

Инцидент произошел прямо на городской площади. На политика напали сразу после того, как он открыл одно из главных событий праздника — фестиваль свечей. В сторону мужчины выстрелили не менее пяти раз. От громких звуков люди начали разбегаться.

Мансо в момент атаки выступал с микрофоном. Он держал на руках маленького ребенка. По предварительной информации, сын мэра, а также его жена погибли вместе с ним.

В Федеральном совете безопасности Мексики подтвердил, что один из нападавших погиб, а двое других были задержаны. Следственные органы уточняют обстоятельства произошедшего. Правоохранители не исключают, что преступление связано с политической деятельностью Карлоса и с его инициативами по борьбе с наркокартелями.

