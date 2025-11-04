Цех водоочистки частично обрушился из-за взрыва на нефтезаводе в Стерлитамаке
В момент ЧП в цехе были пять человек.
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Цех водоочистки частично обрушился из-за взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, сообщил глава города.
«В настоящее время все аварийные службы выехали на место. Сам тоже еду на месте происшествия. Причины взрыва устанавливаются», — сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в Telegram-канале.
В момент ЧП в цехе были пять человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, взрыв прогремел на газовом предприятии на юге Ирана.
