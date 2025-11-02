Взрыв прогремел на газовом предприятии на юге Ирана

Взрыв прогремел на газовом предприятии в Ширазе на юге Ирана

На заводе по заправке сжиженного газа в Ширазе на юге Ирана прогремел взрыв. Об этом сообщил портал Khabarfarsi.

"Сегодня в мастерской по зарядке баллонов сжиженного газа на кольцевой дороге Джавадие произошел взрыв", — сообщил начальник пожарной охраны города.

К тушению привлекли семь пожарных частей и 11 единиц техники, чтобы не допустить распространение огня на мастерскую и соседние дома.

В результате ЧП пострадали два человека. Им оказали первую помощь спасатели, после чего передали медикам.

Пожарная служба исследует территорию предприятия, чтобы выяснить причины взрывов и появления огня.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде. Пострадал один человек — житель квартиры, в которой и случилось ЧП.

По предварительным данным, причиной взрыва стали ремонтные работы. Хозяин квартиры работал с акриловой краской в ванной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.