Взрыв прогремел на газовом предприятии на юге Ирана

Пострадали два человека.
Взрыв прогремел на газовом предприятии в Ширазе на юге Ирана
На заводе по заправке сжиженного газа в Ширазе на юге Ирана прогремел взрыв. Об этом сообщил портал Khabarfarsi.
"Сегодня в мастерской по зарядке баллонов сжиженного газа на кольцевой дороге Джавадие произошел взрыв", — сообщил начальник пожарной охраны города.
К тушению привлекли семь пожарных частей и 11 единиц техники, чтобы не допустить распространение огня на мастерскую и соседние дома.
В результате ЧП пострадали два человека. Им оказали первую помощь спасатели, после чего передали медикам.
Пожарная служба исследует территорию предприятия, чтобы выяснить причины взрывов и появления огня.
