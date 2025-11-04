Путин учредил День языков народов РФ и День коренных малочисленных народов РФ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 96 0

Президент подписал указы об учреждении праздников.

Какие новые праздники учредил Владимир Путин

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал указы об установлении двух новых памятных дат — Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации и Дня языков народов России. Соответствующие документы опубликованы 4 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указам, День коренных малочисленных народов будет отмечаться ежегодно 30 апреля, а День языков народов России — 8 сентября.

В документах подчеркивается, что введение новых памятных дат направлено на сохранение традиционного уклада жизни, хозяйственной деятельности и самобытной культуры народов страны.

Также российский лидер распорядился провести 4 ноября в Кремле церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и госнаград. При этом подготовка мероприятия поручена администрации президента и ФСО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:02
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
9:35
«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко
9:25
Путин учредил День языков народов РФ и День коренных малочисленных народов РФ
9:15
В США полицейский застрелил разыскиваемого за убийство бабушки подростка
9:01
Не звездное это дело? Почему Пресняков и Подольская не помогают сыну с уроками
8:45
В городах-миллионниках РФ обострилась нехватка школьных мест в районах новостроек

Сейчас читают

«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену
Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео