Путин учредил День языков народов РФ и День коренных малочисленных народов РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы об установлении двух новых памятных дат — Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации и Дня языков народов России. Соответствующие документы опубликованы 4 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указам, День коренных малочисленных народов будет отмечаться ежегодно 30 апреля, а День языков народов России — 8 сентября.

В документах подчеркивается, что введение новых памятных дат направлено на сохранение традиционного уклада жизни, хозяйственной деятельности и самобытной культуры народов страны.

Также российский лидер распорядился провести 4 ноября в Кремле церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и госнаград. При этом подготовка мероприятия поручена администрации президента и ФСО.

