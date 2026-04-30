Путин: сила России в ее многообразии

Многообразие делает Россию уникальной и мощной державой. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

«Хочу вновь подчеркнуть, универсальность и сила России — в ее многообразии», — заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, культурные особенности разных народов не создают противоречий, а, напротив, дополняют друг друга. Это многообразие формирует прочную основу для стабильного будущего страны.

Президент отметил, что, несмотря на разные верования, национальности и жизненные уклады, всех жителей объединяет одно — искренняя забота о судьбе России.

Ранее Путин заявил, что даже на внешнее давление и агрессивные выпады россияне ответили сплоченностью, а государство — быстрым принятием важных законов. По его словам, страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками, и должна их достойно преодолевать. При этом лидер страны подчеркнул, что все трудности временны, а Россия — вечна.

