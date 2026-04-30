«Сила — в многообразии»: Путин назвал основу прочности России

Светлана Стофорандова

Президент отметил, что культурные различия народов только укрепляют страну.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Многообразие делает Россию уникальной и мощной державой. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

«Хочу вновь подчеркнуть, универсальность и сила России — в ее многообразии», — заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, культурные особенности разных народов не создают противоречий, а, напротив, дополняют друг друга. Это многообразие формирует прочную основу для стабильного будущего страны.

Президент отметил, что, несмотря на разные верования, национальности и жизненные уклады, всех жителей объединяет одно — искренняя забота о судьбе России.

Ранее Путин заявил, что даже на внешнее давление и агрессивные выпады россияне ответили сплоченностью, а государство — быстрым принятием важных законов. По его словам, страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками, и должна их достойно преодолевать. При этом лидер страны подчеркнул, что все трудности временны, а Россия — вечна.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

17:31
Безопасность на первом месте: как будет работать интернет в майские праздники
17:28
«Ходячий миф»: на 87-м году жизни умер кантри-певец Дэвид Коу
17:21
Карина Кросс расплакалась из-за критики после свадьбы: «Люди перестали чувствовать»
17:18
Археолог Бутягин рассказал о первых часах после освобождения из польской тюрьмы
17:13
Путину продемонстрировали макет трубы, через которую ВС РФ освободили Суджу
17:09
«Перепугалась!» — как хоккеист на 11 лет младше сделал предложение Карине Кросс

Сейчас читают

«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
«Словно мышь в ловушке»: ранчо Эпштейна хранит не меньше тайн, чем его остров
Таинственное исчезновение: на свадьбе у тети жениха украли 725 граммов золота
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео