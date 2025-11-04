Врач объяснил причины слезотечения у пожилых людей

У пожилых людей веки могут неплотно смыкаться во сне

Пожилые люди часто сталкиваются с постоянным слезотечением, которое может быть вызвано сужением слезных протоков, птозом век или нарушениями функции слезной железы. Об этом изданию «Газете.ру» рассказал врач-офтальмолог и офтальмохирург Сино Гозиев.

По его словам, с возрастом слезные пути сужаются, укорачиваются и теряют эластичность.

«Это нарушает отток слезной жидкости, что приводит к ее накоплению и постоянному слезотечению. Птоз век и дряблость кожи век вызывают неплотное смыкание век, особенно во сне, что подсушивает роговицу и стимулирует компенсаторное рефлекторное слезотечение», — объяснил врач.

Нарушение функции слезной железы также является частой причиной. Снижение выработки слез или изменение их состава приводит к синдрому «сухого глаза», при котором, несмотря на сухость, возникает слезотечение.

Доктор отметил, что это происходит из-за включения рефлекторного механизма, стимулирующего выработку водной фракции слез, однако без жировой и слизистой составляющих, необходимых для стабильности слезной пленки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.