Врач объяснил причины слезотечения у пожилых людей

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Чем опасны проблемы с функцией желез?

Врач объяснил причины слезотечения у пожилых людей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У пожилых людей веки могут неплотно смыкаться во сне

Пожилые люди часто сталкиваются с постоянным слезотечением, которое может быть вызвано сужением слезных протоков, птозом век или нарушениями функции слезной железы. Об этом изданию «Газете.ру» рассказал врач-офтальмолог и офтальмохирург Сино Гозиев.

По его словам, с возрастом слезные пути сужаются, укорачиваются и теряют эластичность.

«Это нарушает отток слезной жидкости, что приводит к ее накоплению и постоянному слезотечению. Птоз век и дряблость кожи век вызывают неплотное смыкание век, особенно во сне, что подсушивает роговицу и стимулирует компенсаторное рефлекторное слезотечение», — объяснил врач.

Нарушение функции слезной железы также является частой причиной. Снижение выработки слез или изменение их состава приводит к синдрому «сухого глаза», при котором, несмотря на сухость, возникает слезотечение.

Доктор отметил, что это происходит из-за включения рефлекторного механизма, стимулирующего выработку водной фракции слез, однако без жировой и слизистой составляющих, необходимых для стабильности слезной пленки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
Путин поздравил «Рособоронэкспорт» с 25-летием и отметил его достижения
10:58
Врач объяснил причины слезотечения у пожилых людей
10:40
Диетолог предупредила о рисках дефицита омега-3 у беременных вегетарианок
10:20
Не только тарелки: неожиданные предметы, которые очистит посудомоечная машина
10:02
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
9:35
«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко

Сейчас читают

«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео