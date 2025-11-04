«Голой выбрасывала вещи из номера»: Лолита рассказала о дебоше в отеле в США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 5 542 0

Полицейские были в шоке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лолита Милявская: я разгромила номер в Лос-Анджелесе, вызвали полицию

Певица Лолита Милявская призналась, что устроила дебош в гостиничном номере в Лос-Анджелесе, после чего на место происшествия прибыла полиция. Эту историю она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

«В Лос-Анджелесе я разгромила номер, вызвали полицию. Я открыла голая, сказала, что у меня депрессия — я ругалась с бывшим мужем», — рассказала Лолита.

По ее словам, полиция отнеслась к происшествию сдержанно и не стала усиливать конфликт. Певица отметила, что инцидент был вызван острыми эмоциями, а не желанием эпатировать публику.

«Я выбрасывала вещи в окно, что-то там побила… Надо отдать должное моей подруге Тане Овсиенко, которая очень быстро там все это уладила», — поделилась Лолита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита Милявская стала жертвой мошенников, но быстро справилась с этой ситуацией.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:59
«В советское время депрессии тоже были»: психолог о популяризации терапии
14:45
Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался на 85-м году жизни
14:30
Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума
14:01
«Защитить свою психику»: почему растет спрос на антидепрессанты
13:40
Путин поручил внедрить новые технологии в Арктике в экспериментальном режиме
13:25
Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов

Сейчас читают

«Голой выбрасывала вещи из номера»: Лолита рассказала о дебоше в отеле в США
«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко
«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео