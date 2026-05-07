В Каспийске локализовали пожар на автозаправочном комплексе
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: MAX/Прокуратура Республики Дагестан
В Каспийске вспыхнул пожар на комплексе автозаправочной станции (АЗС) по улице Гагарина, дом 94. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану, загорелось двухэтажное здание техстанции и автоцистерна «КамАЗ».
«Незамедлительно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации площадь пожара на автозаправочном комплексе станции составляет 250 квадратных метров. Силы и средства наращиваются», — указано в сообщении ведомства.
Пожарным удалось локализовать возгорание, но тушение осложняется наличием горючих веществ. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура Дагестана уже начала проверку по факту пожара.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели потушили открытое горение на шахте «Аларынская» в Кузбассе. В тушении участвовали 77 человек, также было задействовано десять единиц техники.
Задымление произошло на глубине 80 метров. Известно, что из шахты эвакуировали 110 человек. При этом погибших и пострадавших нет.
