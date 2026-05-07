Мотоциклисту, сбившему насмерть модель Ксению Добромилову, предъявили обвинение

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Следствие настаивает на аресте 34-летнего водителя.

Столичные следователи официально предъявили обвинение Максиму Завирюхе, совершившему смертельный наезд на фотографа и модель Ксению Добромилову. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала судебного заседания.

По данным следствия, трагическое ДТП на Большой Дорогомиловской улице случилось вечером 5 мая. Девушка в тот момент находилась на проезжей части, проводя профессиональную съемку мотопоездки. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Сам байкер также получил ранения.

В ходе заседания вскрылись подробности о водительском прошлом фигуранта. Представитель обвинения уточнил, что Завирюха привлекался к ответственности за лихачество на дорогах далеко не впервые. Помимо систематического превышения скорости, мужчина демонстрировал пренебрежительное отношение к общественному порядку.

Тем не менее его защита выбрала тактику признания. Адвокат заявила, что подзащитный полностью согласен с обвинением и «искренне и чистосердечно раскаялся» в содеянном.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал о том, что на Большой Дорогомиловской улице мотоциклист насмерть сбил известную модель и фотографа Ксению Добромилову во время ночной фотосессии.

