Mirror: пассажиров с лайнера, где вспыхнул хантавирус, поместят в военный изолятор

Пассажиров, эвакуированных с пораженного хантавирусом круизного лайнера MV Hondius, поместят в высокотехнологичный изолятор на базе военного госпиталя в Мадриде. Об этом сообщило издание Mirror.

Четверо граждан Испании, находившихся на борту судна, будут перевезены в отделение высокоуровневой изоляции (UAAN) центрального оборонного госпиталя имени Гомеса Ульи.

Данная мера принята после того, как на борту судна, вышедшего из Аргентины около месяца назад, произошла вспышка опасного заболевания, переносимого крысами.

На текущий момент зафиксировано три летальных исхода, еще несколько человек остаются в тяжелом состоянии. Само судно стоит на якоре у берегов Кабо-Верде в Западной Африке.

Министр обороны Маргарита Роблес подчеркнула, что карантин будет «добровольным» и граждане «должны подписать форму информированного согласия», поскольку это «мера, лишающая людей свободы».

Военный изолятор, расположенный на 22-м этаже мадридской клиники, изначально создавался для ликвидации последствий биологических катастроф и эпидемий, подобных Эболе.

Глава подразделения полковник Антонио Фе Маркес пояснил, что объект был модернизирован после 2014 года. Палаты UAAN оснащены системой вакуумного давления, шлюзами и специальной вентиляцией, исключающей контакт с остальной частью госпиталя.

Для дезинфекции используется перекись водорода и гиперхлорированная вода. Министр здравоохранения Моника Гарсия уточнила, что люди с симптомами будут госпитализированы немедленно, в то время как пассажиры без признаков болезни разместятся в отдельных блоках того же комплекса.

Эвакуация затронула не только испанцев: ранее три человека, включая британца, были доставлены в Нидерланды под конвоем медиков в костюмах химической защиты.

Пока специалисты проводят санитарную обработку, в аэропорту Тенерифе и на авиабазе Торрехон-де-Ардос развернуты временные пункты медицинского контроля для первичного осмотра всех прибывающих с борта MV Hondius.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.