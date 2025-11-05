«Очень нравится Монако»: Калашникова готовится к пышной свадьбе за границей

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Телеведущая не может выбрать между скромной церемонией и грандиозным праздником.

Как Анна Калашникова планирует отпраздновать свадьбу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Анна Калашникова готовится к пышной свадьбе за границей

Телеведущая и певица Анна Калашникова поделилась планами о будущей свадебной церемонии, которая пройдет за границей. Ее слова приводит 7Дней.ru.

Звезда призналась, что пока не решила, каким будет формат торжества. С одной стороны, ей близка идея отпраздновать только вдвоем с мужем, без гостей.

«Если отмечать, то где-нибудь на побережье. Мне очень понравилась свадьба Маши Погребняк — они сделали ее для себя. И отдохнули, и красивые фото сделали», — рассказала Калашникова.

Однако артистка не исключает и масштабного праздника. По словам Анны, ей давно нравится Монако, и именно там она могла бы устроить по-настоящему эффектное торжество.

«Но я буду не я, если не захочу чего-то пышного. Мне очень нравится Монако, там бы я и отметила. Если что-то делать, то красивое и запоминающееся», — добавила звезда.

Весной этого года СМИ сообщали, что Калашникова уже вышла замуж, но пара решила перенести банкет из-за плотного графика. При этом телеведущая не раскрывает личность мужа, объясняя это тем, что супруг не стремится к публичности.

Артистка призналась, что старается оберегать личное счастье от постороннего внимания. Ранее она сталкивалась с попытками вмешательства в личную жизнь и не хочет повторения прошлых конфликтов. Теперь Калашникова уверена: свадьба за границей станет для них началом новой главы без лишнего шума и сплетен.

