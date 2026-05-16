Оксана Самойлова после развода с Джиганом станет рэпером

Модель, блогер и предприниматель Оксана Самойлова получила свободу делать что душе угодно и сразу принялась за работу. В данный момент она ведет популярный блог, растит четверых детей, управляет бизнесом и фермой, но и этого для полного счастья не хватает. Об этом звезда рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru в ходе партнерского дня VK Видео.

«У меня очень много проектов, в которых я сейчас развиваюсь, очень много того, что я делаю, того, что я пробую. Так, чтобы мне чего-то очень сильно хотелось, такого нет. Я хочу все, я хочу просто все и сразу. И ведущей быть, и участвовать, и музыка — я все хочу», — заявила будущая артистка.

Самойлова не боится конкуренции с бывшим мужем — рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн). Ей даже не интересно, как экс-супруг отреагирует на новость о начале творческой карьеры. По ее мнению, задумываться о подобном в принципе не стоит — это уже не имеет значения. Блогер уверена, что ей не нужна поддержка именитых исполнителей — и так выстрелит.

«Как будто бы в моем случае то, что Самойлова будет петь, это уже жесткая коллаборация. Как будто бы тут дополнительный трамплин не нужен, а вот чтобы удержаться — это уже другой вопрос», — отметила Самойлова.

Блогер заявила, что не жаждет коллаборации со звездой, хотя в кругу ее друзей есть идеальные кандидатуры. Таковыми Оксана назвала Егора Крида и певицу Севиль Вклиеву. По словам Самойловой, она всегда выбирает в деловые партнеры людей из близкого окружения — которые ей нравятся, заботятся о ней и просто любят.

