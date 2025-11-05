Отравитель из Балашихи пытался убить будущую тещу с помощью соли

Житель Балашихи Артем Миссюра, ранее признанный виновным в убийстве двух человек и покушении на еще семерых, пытался отравить мать своей невесты, применяя препараты для сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Отношения между Миссюрой и его невестой изначально складывались благополучно: молодой человек работал и помогал оплачивать съемную квартиру. Позже состояние девушки резко ухудшилось — она похудела на десять килограммов и испытывала постоянный жар. Девушке требовался уход, к ней приезжал хирург для обработки пролежней, а Миссюра оформил кредит на ее имя для оплаты платной палаты.

Согласно данным следствия, Артем подарил матери невесты рулет, кулич и соль, однако женщина не стала их пробовать из-за дурного предчувствия. На протяжении полугода злоумышленник подсыпал яд матери и отчиму. Также отравления затронули родственников и знакомых: друг Миссюры скончался после употребления морса, брат бывшей девушки получил крабовый салат с химикатами, а наиболее резонансной стала смерть 69-летней бабушки преступника, у которой он заранее занял полмиллиона рублей.

Следствие выяснило, что яд мужчина добавлял в кофемашину, вино, пельмени и питьевую воду, при этом вещества разъедали столешницу и пластиковые предметы. Всего от его действий пострадали девять человек.

В августе этого года стало известно, что Миссюра полностью признал вину в отравлениях. Злоумышленника задержали в июле 2024 года за попытку убить тем же способом родителей, после чего раскрылись и другие преступления.

