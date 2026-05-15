Семилетнюю девочку ударили ножом по лицу в Подмосковье

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 62 0

На ребенка напал мужчина с психическим расстройством.

Нападение с ножом на девочку в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Наро-Фоминском округе Московской области ударили ножом в лицо семилетнюю девочку. Полиция оперативно задержала 21-летнего подозреваемого. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ребенок гулял с мамой в поселке Николины Сады, когда к ним навстречу выбежал мужчина 2004 года рождения, сообщил источник 5-tv.ru. Он рассек девочке обе щеки, левый висок, повредил правое ухо, локоть и колено, после чего сбежал. Подозреваемый — инвалид второй группы, страдающий психическим расстройством.

Несовершеннолетнюю доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, ее состояние оценивается, как средней тяжести.

Другой случай нападения на женщину с ребенком с применением ножа произошел в апреле 2026 года в поселке Кадом в Рязанской области. Интернет-знакомый приехал в гости к местной жительнице и в ходе застолья с распитием спиртного зарезал ее саму, а также ее годовалого сына. Мужчину ранее судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Полное доминирование: Си Цзиньпин поставил Трампа в жесткие рамки на переговорах
11:30
Мы там говорим: «ВКонтакте» и «Грамота.ру» назвали топ регионализмов
11:25
Последняя роль маэстро: Игорь Золотовицкий посмертно номинирован на премию ТЭФИ
11:16
Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
11:11
Сад и огород весной: как правильно подготовить участок к сезону
11:11
Семилетнюю девочку ударили ножом по лицу в Подмосковье

Сейчас читают

Виртуально или реально: правда о съемках сериала «История его служанки»
Лихие 90-е с налетом волшебства: в МХТ показали сказку для взрослых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Вся жизнь под градом: чем удивит третий сезон «Золотого дна»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео