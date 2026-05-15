Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана

РИА Новости: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана

В России выявлена новая двухэтапная схема обмана выпускников готовящихся к сдаче ЕГЭ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на специалистов Роскачества.

Мошенники получают прибыль дважды с одной жертвы, используя психологическое давление на подростка в стрессовый период. Злоумышленники сначала выманивают деньги за якобы персональные ключи к экзаменационным вариантам, а накануне испытания заявляют о проблемах с доставкой ответов и навязывают платные экспресс-курсы.

На первом этапе школьникам предлагают купить «страховой пакет» стоимостью от полутора до двух тысяч рублей. По легенде аферистов, ученик должен пронести смартфон на экзамен, сфотографировать номер своего варианта и отправить его в чат, чтобы получить готовые решения в реальном времени.

«Злоумышленники не просто продают фальшивые ответы, а используют психологию, чтобы заработать при этом дважды. В преддверии экзаменов в сети активизировались группы, предлагающие не просто „сливы“, а „персональный подбор ключей“ к вариантам КИМ», — пояснили в ведомстве.

Однако за день до теста вместо обещанных ключей к ЕГЭ выпускник получает видеосообщение, в котором говорится об усилении контроля Рособрнадзором. Чтобы «спасти» ситуацию, мошенники предлагают купить курс «быстрого запоминания» от якобы составителей заданий за пять тысяч рублей.

Если напуганный ребенок соглашается, преступники забирают вторую сумму, в противном случае — присылают бесполезные файлы с прошлогодними заданиями и блокируют контакт. Основная опасность заключается в том, что доверившиеся обманщикам дети прекращают подготовку к ЕГЭ.

«Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния „поиска халявы“ в состояние „экстренной учебы“, чтобы вытянуть еще денег. Подростки, попавшие в эту ловушку, в итоге пойдут на экзамен с опущенными руками, не веря ни в себя, ни в завтрашний день», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалисты призывают родителей донести до детей, что реальные утечки материалов ЕГЭ невозможны. Подготовку следует вести только с проверенными педагогами.

Схема была замечена уже во время досрочных экзаменов, и эксперты ожидают ее распространения в основной период аттестации.

