Юрия Николаева похоронят 8 ноября

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Церемония состоится на Троекуровском кладбище.

Когда похоронят Николаева

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Народного артиста РФ Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом семья покойного сообщила ТАСС.

«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 (мск — Ред.) на Троекуровском кладбище», — отметили родные телеведущего.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста. Российский лидер отметил, что телеведущий был талантливым, отзывчивым и очень доброжелательным человеком. Юрий Николаев, подчеркнул российский лидер, всегда увлеченно работал и полностью отдавался своему делу, а за годы труда сделал очень многое для сбережения традиций российского телевидения. 

Юрию Николаеву было 76 лет, он скончался 4 ноября 2025 года. О его смерти сообщил народный артист России Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале. Ранее в тот день стало известно, что артист был госпитализирован в одну из больниц в Москве.

