Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Куркино

По поручению прокурора области организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в рабочем поселке Куркино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, утром 8 ноября 2025 года произошел взрыв в трехэтажном доме № 10 по улице Ленина. В результате инцидента частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

На месте происшествия работают оперативные службы, спасатели и спецтехника. Все жильцы дома эвакуированы, для них организованы пункты временного размещения.

Работа специальных служб по ликвидации последствий находится под надзорным сопровождением прокуратуры. Также ведомство следит за действиями следственных органов, которые возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ход расследования и устранение последствий трагедии остаются на особом контроле у прокуратуры области.

