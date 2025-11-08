Секс «по расписанию»: спасение для занятых людей или путь к рутине

Секс по расписанию может привести отношения к рутине и убить спонтанность

В современном ритме жизни все больше пар практикуют «секс по расписанию». Для многих это становится способом встроить интим в плотный рабочий и бытовой график. О том, не убивает ли такой подход спонтанность в отношениях, 5-tv.ru рассказала психолог Наталья Панфилова.

«Да, здесь есть определенная „засада“. Чем дольше живет пара, тем важнее, чтобы все-таки присутствовала какая-то спонтанность. Это касается, кстати, не только секса», — объяснила эксперт.

Панфилова сравнила это с походами в гости к родственникам или прогулками. Если постоянно навещать тещу по воскресеньям или гулять в заранее отведенные часы, от этого «можно спятить». Гораздо приятнее выглянуть в окно, увидеть, что там хорошая погода и спонтанно решить пойти погулять. То же самое должно быть и в сексе.

«Вот смотрю я на свою жену и думаю, что сейчас бы я прям ее тут, на столе бы как-нибудь пристроился», — описывает эксперт то, как выглядит здоровое восприятие мужчиной интимной близости.

Психолог почеркнула, что секс в этом случае имеет некий особый акцент в сравнении с другими аспектами совместной жизни, ведь эта тема достаточно чувствительна для людей детородного возраста. Если у молодых людей не получилось вместе погулять, то они не так из-за этого тревожатся, как если у них по каким-то причинам не состоялся интимный контакт.

«Природа наша нам говорит, что мы должны как-то размножаться. Поэтому все, что касается секса, это прям следующее за другими основными нашими потребностями», — рассказала Панфилова.

В начале отношений у пары может быть очень яркий, долгий и разнообразный секс, но позже интимную сферу поглощает рутина. Однако, как отметила эксперт, график — графику рознь.

В качестве примера специалист привела своих бабушку и дедушку, которые жили в коммунальной квартире в одной комнате с двумя разнополыми детьми. Время от времени они уединялись в ванной, чтобы «потереть друг другу спинку».

«С одной стороны, это тоже график, с другой — это в каком-то смысле спонтанность, потому что все-таки, ну, не по графику они мылись», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что все люди реагируют на ограничения по-разному, и многие проявляют изобретательность — особенно это свойственно русским. Для одного стесненные условия становятся поводом впасть в депрессию, а для другого — искать альтернативный путь.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог назвала признаки женщины, которая знает себе цену.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.