Связь характера и эротики: о чем говорят сексуальные фантазии

Диана Кулманакова
Мечты об интимной близости напрямую зависят от типа личности.

О чем говорят сексуальные фантазии: от чего они зависят

Psy Post: депрессивные люди фантазируют о сексе чаще, чем другие

Частота возникновения сексуальных фантазий напрямую зависит от типа личности и базовых черт характера человека. Об этом сообщает Psy Post.

Психологи из Мичиганского государственного университета и Института Кинси провели масштабный опрос более пяти тысяч взрослых респондентов, чтобы выяснить, как «Большая пятерка» личностных качеств соотносится с эротическими фантазиями.

В ходе исследования было обнаружено, что люди с высоким уровнем доброжелательности и сознательности реже предаются интимным размышлениям. В то время как склонность к депрессивным состояниям, напротив, стимулирует работу воображения в этой сфере.

Авторы работы подчеркнули, что понимание этих закономерностей помогает лучше осознать психологические механизмы, управляющие поведением и благополучием людей.

В исследовании приняли участие 5225 человек в возрасте от 18 до 94 лет, большинство из которых состояли в отношениях. Анализ проводился не только по пяти основным параметрам личности, но и по их более узким аспектам.

Например, выяснилось, что низкая частота фантазий у доброжелательных людей обусловлена их высокой почтительностью и уважением к социальным нормам. Аналогично, у сознательных личностей ключевым фактором оказался высокий уровень ответственности.

Такие люди могут неосознанно ограничивать свои мысли традиционными рамками, избегая необычных или агрессивных сценариев. Психологи разделили фантазии на четыре группы: интимные, исследовательские (групповой секс), безличные (наблюдение) и садомазохистские. Они обнаружили, что сознательность подавляет активность во всех этих категориях без исключения.

Интересным открытием стала связь между негативной эмоциональностью и обилием сексуальных образов в голове. Как показал детальный разбор, этот эффект вызван не тревожностью или эмоциональной нестабильностью, а именно депрессивным компонентом личности.

Исследователи полагают, что в этом случае фантазирование выступает механизмом эмоциональной саморегуляции. Человек, склонный к подавленному настроению, использует яркие эротические образы как инструмент для искусственного создания позитивных эмоций и психологической разрядки.

При этом открытость новому опыту и экстраверсия, вопреки старым ожиданиям ученых, практически не оказали влияния на частоту сексуальных мечтаний после учета возраста и пола респондентов. Специалисты отметили, что подобные данные помогают нормализовать разнообразие человеческой сексуальности в клинической практике.

